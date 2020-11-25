Газпрому придется увеличивать транзит газа через Украину Российскому "Газпрому" придется дополнительно загрузить украинский маршрут, забронировав еще до 10 млрд кубометров мощности ГТС страны на первое полугодие 2021 года. Об этом пишет газета "Коммерсант".



Завершение строительства ветки газопровода "Турецкий поток" в Сербии, по которой газ должен пойти дальше транзитом в Венгрию и Центральную Европу, может задержаться до весны 2021 года, пишет Platts со ссылкой на источники.



Речь идет о сербском участке газопровода длинной около 403 км и пропускной способностью 13,9 млрд кубометров в год. Проект включает четыре узла учета и компрессорную станцию, соединяясь с болгарским участком газопровода "Турецкий поток" в городе Заечар, а с венгерской газотранспортной системой — в Хоргоше.



Поставки газа в Европу через "Турецкий поток" — в Болгарию, Грецию и Северную Македонию — стартовали в начале 2020 года. При этом начало поставок в Сербию и Венгрию, как сообщал "Газпром" в октябрьском проспекте евробондов, перенеслись с первого полугодия на конец года, поскольку Болгария не смогла вовремя построить свой участок. Но теперь, сообщили два источника Platts, близкие к проекту, работа в Сербии также отстает от графика.



Учитывая сложности со строительством "Северного потока 2", "Газпром" может оказаться перед выбором: заранее бронировать дополнительные мощности украинской ГТС или в надежде на теплую зиму и большие запасы в европейских ПХГ сокращать объемы прокачки и ждать запуска европейского продолжения "Турецкого потока" в середине 2021 года, считает Мария Белова из Vygon Consulting.



Разумным было бы на первые полгода 2021 года забронировать порядка 10 млрд кубометров дополнительных мощностей украинской ГТС, полагает эксперт: это бы в том числе позволило с наименьшими затратами удовлетворить пиковый спрос в зимний период.



МинПром



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