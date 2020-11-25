Деньги для помощи бизнесу возьмут из фонда по борьбе с COVID-19 Анонсированный президентом Владимиром Зеленским новый пакет помощи бизнесу предлагается профинансировать из Фонда по борьбе с COVID-19, сообщил советник главы государства Олег Устенко.



"Речь идет о возможности использовать средства Фонда по борьбе с COVID-19, там есть деньги", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".



При этом Устенко добавил, что президент обсудил с Министерством финансов озвученные им предложения, так что в случае принятия эта программа будет профинансирована.



"Минфин знает и Минфин уверен, что в состоянии выполнить то, о чем говорит президент в своем влоге", - сказал советник Зеленского.



Комментируя ситуацию с финансированием расходов Госказначейством, Устенко отметил: "Абсолютно очевидно, что это нехорошая ситуация. Но также правда и то, что традиционно такая ситуация возникала и раньше, хотя не в середине ноября, а в декабре. Все-таки стоит помнить, что 2020-й - необычный, это год глобальной пандемии. Так что хорошо, что эта ситуация не возникла раньше".



При этом он добавил: "Но это решаемая проблема. Насколько мне известно, Минфин более чем активно работает в этом направлении".



По словам советника главы государства, законопроект о новом пакете помощи бизнесу предусматривает также дополнительные компенсаторы на случай полного локдауна.



"Что касается временного пространства, то оно захватывает и период этого года, и, возможно, следующего. Часть этих мер касаются компенсации за карантин выходного дня. Также предусмотрены меры в виде дополнительных компенсаторов на случай, если будет введен полный локдаун", - прокомментировал Устенко, уточнив, что речь идет о поддержке малого бизнеса, который наибольше страдает от карантина.



Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, о единоразовой материальной помощи.



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