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НКРЭКУ призывают пересмотреть свои расходы и снизить тариф на электроэнергию

24.11.20 17:15 , РБК Украина
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Национальная комиссия по госрегулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна пересмотреть структуру своих расходов на 2021 год, поскольку они явно завышены. Это даст возможность снизить тариф на диспетчеризацию электроэнергии, который в этом году повышался уже дважды.

Об этом идет речь в открытом письме в адрес главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка от Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Как сказано в письме, на 2021 год НКРЭКУ установила тариф на услуги по диспетчеризации электроэнергии на уровне 40,04 грн/МВт-час, что на 62% больше, чем было в начале нынешнего года. Это приведет к росту расходов малого и среднего бизнеса на 2 миллиарда гривен.

"В условиях экономической нестабильности и коронакризиса этот шаг может нанести очень серьезный ущерб национальной экономике. К тому же, это повышение станет уже вторым за год", - подчеркивают в ФРУ.

В Федерации указывают: отдельные статьи расходов, заложенные в структуру тарифа по диспетчеризации на 2021 год, значительно завышены. И если НКРЭКУ их пересмотрит, тариф можно будет даже снизить.

"Например, в 2020 году расходы на приобретение дополнительных услуг составили 5,3 млрд грн. А на 2021 год этот показатель достигает 9 миллиардов. Увеличение этой статьи расходов на 70% в условиях кризиса требует серьезного обоснования, особенно во время карантинных мер. Кроме того, наблюдается существенное увеличение расходов из прибыли - с 630 млн грн до 832 млн грн, то есть на 32%, вопреки экономической ситуации в стране", - указывают в ФРУ.

В федерации подчеркивают: повышение тарифа на диспетчеризацию приведет к сокращению потребления электроэнергии. Это приведет к падению расходов "Укрэнерго", и необходимости снова повышать тариф.

"Учитывая негативное влияние от повышения тарифа, а также возможности оптимизировать расходы оператора системы передачи, мы просим НКРЭКУ пересчитать размер тарифа на услуги по диспетчеризации", - резюмировала ФРУ.

Напомним, НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с декабря 2020 году на 30%, до 312,76 грн / МВт-час.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики.

В свою очередь глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

МинПром

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