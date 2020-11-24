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Метинвест показывает пример социальной ответственности – Магера

24.11.20 16:40
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В сегодняшних непростых условиях есть компании, которые остаются социально ответственными. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Потому что у руководства и владельцев этих компаний есть понимание того, что от их производственной деятельности зависят судьбы тысяч людей. Яркий пример – группа "Метинвест", в состав которой входят: ММК им. Ильича, "Азовсталь", "Метинвест-Промсервис", Мариупольский ремонтно-механический завод, "Метинвест Диджитал" и ООО "Здравница Плюс", - сказал он.

С.Магера напомнил, что по итогам десяти месяцев 2020 года "Метинвест" перечислил в бюджет Мариуполя 940 млн грн, что составило 36% всех налоговых поступлений. Из этой суммы налог на доходы физических лиц составил около 808 млн грн.

"Это достойный пример социальной ответственности большого бизнеса. Ведь часть из этих средств пошла на создание дополнительных койко-мест в больницах, обеспеченных кислородом, закупку необходимого оборудования и средств индивидуальной защиты для медиков. Важно отметить, что еще в апреле "Метинвест" отказалась от налоговых каникул, предусмотренных законодательством, уплатив свыше 50 млн грн налога на землю и на недвижимость в местные бюджеты. Как видим, там, где есть взаимопонимание и сотрудничество между местной властью и бизнесом, граждане защищены, несмотря на кризис. Хочется, чтобы такой уровень взаимного доверия был и на национальном уровне", - подчеркнул он.

МинПром

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