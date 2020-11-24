В Офисе президента рассматривают вариант введения локдауна

Советник президента Олег Устенко не исключает возможность введения в Украине локдауна. Такое решение может быть принято в случае резкого роста заболеваемости COVID-19. Об этом О.Устенко заявил в эфире "Украина 24".



По его словам, четкой прогнозируемости того, будет ли точно введен локдаун, пока нет.



"Исключать введение локдауна я бы не стал. Это возможно. У государства достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсации. Я уже не говорю, что локдаун - это серьезный удар по экономике", - сказал О.Устенко.



При этом он добавил, что когда идет анализ принятия подобного решения, экономика уходит на второй план.



"На первом плане - вопрос здоровья нации, здоровья населения. Насколько это возможно, тактика по сдерживанию количества заболевших", - заявил О.Устенко.



Ранее министр культуры Александр Ткаченко предложил ввести двухнедельный локдаун в Украине на период новогодних праздников.



Также сообщалось, что сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал усиление мер по борьбе с пандемией COVID-19, а также внедрение новых мер по поддержке бизнеса, который пострадал от карантина.



МинПром

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