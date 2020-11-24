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Руководители крупнейших компаний ГМК вошли в ТОП-10 лучших менеджеров

24.11.20 16:34 , Комментарии
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Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков и генеральный директор компании "Интерпайп" Фади Храйбе вошли в первую десятку рейтинга лучших управленцев 2020 года по версии журнала Delo.ua.

Ю.Рыженков, который возглавляет группу "Метинвест" с 2013 года, занял вторую позицию в Топ-25 лучших топ-менеджеров страны по итогам года. Издание подчеркивает, что команда Ю.Рыженкова оперативно разработала программу оптимизации затрат и внедрила ряд мер по профилактике распространения коронавируса. Группа активно участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом.

лючевым приоритетом для компании остается экология. За последние 10 лет группа инвестировала 344 млн долл. в экопроекты, благодаря чему с 2012 года количество выбросов снизилось на треть, — отметили эксперты. — Отдельное внимание уделяется безопасности сотрудников. В 2020 году компания стала лауреатом конкурса IIRSM Risk Excellence Awards 2020, который определяет лучшие мировые компании в области охраны труда и промышленной безопасности".

Фади Храйбе возглавляет "Интерпайп" с 2016 года. Эксперты отметили создание под его руководством совместного предприятия с мировым лидером в производстве премиальных трубных продуктов, французской Vallourec. Кроме того, Ф.Храйбе обеспечил реструктуризацию долга "Интерпайпа" и диверсификацию рынков сбыта.

Также издание отмечает, что в 2020 году компания одержала ряд весомых побед в ближневосточном регионе.

 В лонг-лист вошли 160 руководителей крупных компаний Украины. Финальный рейтинг формировался из трех оценок: экспертного жюри (60%), редколлегии (20%) и голосования на сайте Delo.ua (20%). Эксперты оценивали кандидатов по пяти критериям: эффективное управление, эмоциональный интеллект, внедрение инноваций, стратегическое мышление, антикризисное управление. Часть экспертов оценивали кандидатов на условиях анонимности.

МинПром

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