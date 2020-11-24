Из-за хамства Криклия Польша приостановила выдачу разрешений на грузоперевозки Переговоры украинской и польской сторон в Смешанной Комиссии по вопросам международных автоперевозок успешно завершились 20 ноября. Успеху в немалой степени способствовало непосредственное участие президента Владимира Зеленского, поскольку решение данного вопроса имеет существенное влияние на украинскую экономику. Об этом сообщает телеканал 112.



Из-за отсутствия разрешений большое количество украинских экспортеров лишилось возможности отправлять грузы в Польшу и дальше транзитом в другие страны Евросоюза. В результате стороны договорились о выдаче украинским перевозчикам 5000 дополнительных разрешений на 2020 год (1500 универсальных и 3500 транзитных) со сроком действия до 31 января 2021 года.



Однако сразу же после достижения договоренностей министр инфраструктуры Владислав Криклий у себя в Facebook написал: "Таки дожали поляков". Польская сторона сочла тональность публикации министра оскорбительной и приостановила процесс выдачи разрешений, заявив о необходимости дополнительных консультаций на уровне руководства двух стран.



Напомним, накануне инцидента с Польшей В.Криклий стал причиной еще одного международного скандала. 12 ноября его не пустили на встречу с премьер-министром Казахстана из-за поддельного ПЦР-теста. Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю пришлось лично извиняться перед казахстанским коллегой, однако его извинения не были приняты.



МинПром



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