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LKAB намерена направить 46 млрд долл. на выпуск экологичной продукции

24.11.20 15:54 , ГМК Центр
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Шведская компания LKAB объявила о намерении инвестировать до 46 млрд долл. в безуглеродное производство к 2045 году. Об этом сообщил Financial Times.

Компания планирует перейти с выплавки стали из железорудных окатышей на производство с использованием метода прямого восстановления железа.

Ежегодные инвестиции LKAB в зеленое производство составят от 1,2 млрд долл. до 2,3 млрд долл. в течение 15-20 лет.

«Это крупнейшая трансформация за 130-летнюю историю компании, которая может стать крупнейшей промышленной инвестицией в Швеции», – подчеркнул СЕО LKAB Ян Мостром.

Для перехода на зеленое производство компания будет применять: новый стандарт горнодобывающей промышленности; технологии на основе возобновляемых источников энергии; водород для производства губчатого железа.

"В переходе с железорудных окатышей на прямое восстановление железа мы делаем важный шаг вперед в стоимости цепочки поставок, увеличиваем стоимость продукции, предоставляем клиентам прямой доступ к безуглеродному железу", – пояснил Я.Мостром.

По оценке LKAB, переход на зеленое производство позволит обеспечить рост рынка стали на 50% к 2050 году. Для достижения экологической цели компании необходимо будет заняться разработкой технологий и масштабным производством зеленой энергии.

Напомним, что в Швеции с участием LKAB уже открыли первый завод по выпуску стали без ископаемого топлива. Технология производства предполагает замену коксующихся углей на "зеленый" водород.

МинПром

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