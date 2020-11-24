Государство не оказывает помощи падающей промышленности – Шпенов Падение объемов промышленного производства и выпуска продукции горно-металлургического комплекса происходит на фоне усиливающихся протекционистских мер на внешних рынках и практически полного отсутствия в Украине промышленной политики. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"К тому же, украинская власть минимально помогает предприятиям преодолеть последствия карантинного кризиса. Такое невнимание к промышленности чревато тем, что после возобновления экономического роста Украина без внятной промполитики не сможет в сжатые сроки нарастить промпроизводство до былых объемов. А это существенно ограничит возможности роста экономки в целом", - отметил он.



Д.Шпенов напомнил, что согласно последним данным Госстата, украинская промышленность продолжает падать десятый месяц подряд. В октябре, по сравнению с октябрем прошлого года, объемы промышленного производства сократились на 5%.



"Если сравнивать это показатель с сентябрем 2020 года (- 4,4%), то можно сказать, что падение промышленного производства ускорилось. Впрочем, показатели прошлых периодов также заслуживают внимания, с учетом, что снижение объемов производства в промышленности длится уже второй год подряд. В частности, отечественная промышленность упала в августе на 5,3%, июле – 4,2%, в июне – 5,6%, в мае – 12,2%, в апреле – 16,2%, в марте – 7,7%, в феврале – 1,5%, а в январе – 5,1%", - напомнил он.



В металлургии, базовой отрасли украинской промышленности, объем выпуска готовой продукции в октябре 2020 года, по сравнению с октябрем 2019 года, уменьшился 3,3%. Если говорить о промпроизводстве Украины за 10 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то имеем падение на 6,8%. Еще большим было падение по итогам января-октября в металлургии - 11,7%.



МинПром



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