Прибыль ОГХК за 9 месяцев упала на 22,9% ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат, в январе-сентябре текущего года сократило чистый доход на 22,9% – до 2,08 млрд грн.



Согласно отчетности компании ее прибыль за отчетный период выросла в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 424,49 млн грн со 147,57 млн грн, передет Интерфакс-Украина.



Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода составила 259,09 млн грн.



Вместе с тем, ранее со ссылкой на данные портала госпредприятий сообщалось, что ОГХК за девять месяцев 2019 года сократила чистую прибыль на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 221,04 млн грн с 423,08 млн грн. При этом чистый доход за указанный отчетный период возрос на 5,8%, до 2,7 млрд грн, а EBITDA составила 488,9 млн грн (за девять месяцев 2018 года – 687,34 млн грн).



В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,89 млн грн, чистый доход от реализации продукции – 3,21 млрд грн.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 ноября текущего года утвердил финансовый план ОГХК на 2020 год с чистой прибылью 575,67 млн грн. При этом отчисления в доход государства в текущем году от компании должны составить 344,67 млн грн, в том числе налог на прибыль – 104,2 млн грн.



ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО.



ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.



Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.



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