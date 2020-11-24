Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Прибыль ОГХК за 9 месяцев упала на 22,9%

24.11.20 15:35 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

 ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат, в январе-сентябре текущего года сократило чистый доход на 22,9% – до 2,08 млрд грн.

Согласно отчетности компании ее прибыль за отчетный период выросла в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 424,49 млн грн со 147,57 млн грн, передет Интерфакс-Украина.

Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода составила 259,09 млн грн. 

Вместе с тем, ранее со ссылкой на данные портала госпредприятий сообщалось, что ОГХК за девять месяцев 2019 года сократила чистую прибыль на 47,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 221,04 млн грн с 423,08 млн грн. При этом чистый доход за указанный отчетный период возрос на 5,8%, до 2,7 млрд грн, а EBITDA составила 488,9 млн грн (за девять месяцев 2018 года – 687,34 млн грн).

В 2018 году чистая прибыль ОГХК, согласно результатам финансового аудита, составила 114,89 млн грн, чистый доход от реализации продукции – 3,21 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 18 ноября текущего года утвердил финансовый план ОГХК на 2020 год с чистой прибылью 575,67 млн грн. При этом отчисления в доход государства в текущем году от компании должны составить 344,67 млн грн, в том числе налог на прибыль – 104,2 млн грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМК и ИГОК. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:40
Государство не оказывает помощи падающей промышленности – Шпенов
15:15
Министр финансов заявил о прогрессе в переговорах с МВФ
14:57
Пострадавшим от эпидемии ФОП выплатят по 8 тыс. грн – Зеленский
14:32
Укроборонпром создал на "Антонове" Наблюдательный совет
14:12
На валютных счетах Национального банка Украины осталось 14 млрд грн
13:52
АЗС начали снижать цены на автогаз
13:27
Сырье для металлургии быстро дорожает
13:13
Нафтогаз решил пока не менять цену на газ для поставщиков тепла
12:49
Украине предлагают ввести локдаун на период новогодних праздников
12:30
Эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание металлопроката
12:12
В 3 квартале Salzgitter удалось сократить убытки
11:51
Трамп напоследок хочет еще ужесточить меры против Китая
11:34
В Украине обвалилось производство грузовых вагонов
11:13
В России упало производство нержавеющей стали
10:56
В Украине могут остановиться предприятия из-за нехватки серной кислоты
10:45
ФРУ создала сайт о возможностях украинского машиностроения и локализации
10:38
Европа похвалила Украину за успехи в реформировании газового сектора
10:12
JFE Steel поддержит китайскую компанию по производству специальной стали
09:56
МВФ считает двойственной налоговую политику Украины
09:12
В середине ноября китайские металлурги сократили выплавку
23.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!