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Министр финансов заявил о прогрессе в переговорах с МВФ

24.11.20 15:15 , Бизнес Цензор
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Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил о прогресс в переговорах с Международным валютным фондом и анонсировал скорое внесение проекта государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду. Об этом С.Марченко сказал в комментарии Интерфакс-Украина.

"Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций", - рассказал С.Марченко.

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше - в Верховную Раду Украины", - уточнил он.

Министр добавил, что в настоящее время в информационном пространстве циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ.

"Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса. Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", - сказал С.Марченко.

МинПром

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