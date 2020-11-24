Пострадавшим от эпидемии ФОП выплатят по 8 тыс. грн – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тыс. грн. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.
Об этом В.Зеленский заявил в очередном видеообращении.
По его словам, на прошлой неделе правительству было поручено разработать меры экономической поддержки бизнеса. А на выходных власти искали соответствующие инструменты.
"В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", - заявил В.Зеленский.
Он также добавил, что получить эти деньги можно, сделав три шага: зайти в приложение "Дія"; ввести персональные данные;
указать номер банковской карты.
В.Зеленский подчеркнул, что после проверки данных в течение нескольких день помощь будет выплачена. По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд грн.
"Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам", - сказал В.Зеленский.
Он уточнил, что это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тыс. грн на одного работника.