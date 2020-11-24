Пострадавшим от эпидемии ФОП выплатят по 8 тыс. грн – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тыс. грн. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.



Об этом В.Зеленский заявил в очередном видеообращении.



По его словам, на прошлой неделе правительству было поручено разработать меры экономической поддержки бизнеса. А на выходных власти искали соответствующие инструменты.



"В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", - заявил В.Зеленский.



Он также добавил, что получить эти деньги можно, сделав три шага: зайти в приложение "Дія"; ввести персональные данные;

указать номер банковской карты.



В.Зеленский подчеркнул, что после проверки данных в течение нескольких день помощь будет выплачена. По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд грн.



"Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам", - сказал В.Зеленский.



Он уточнил, что это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тыс. грн на одного работника.



Ранее собщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство разработало программу поддержки предпринимателей в условиях пандемии. Соответствующее решение глава Кабинета министров озвучил на селекторном совещании под руководством Владимира Зеленского в понедельник, 23 ноября.



МинПром











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