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Пострадавшим от эпидемии ФОП выплатят по 8 тыс. грн – Зеленский

24.11.20 14:57 , РБК Украина
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Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тыс. грн. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Об этом В.Зеленский заявил в очередном видеообращении.

По его словам, на прошлой неделе правительству было поручено разработать меры экономической поддержки бизнеса. А на выходных власти искали соответствующие инструменты.

"В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", - заявил В.Зеленский.

Он также добавил, что получить эти деньги можно, сделав три шага: зайти в приложение "Дія"; ввести персональные данные;
указать номер банковской карты.

В.Зеленский подчеркнул, что после проверки данных в течение нескольких день помощь будет выплачена. По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд грн.

"Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам", - сказал В.Зеленский.

Он уточнил, что это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тыс. грн на одного работника.

Ранее собщалось,  что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство разработало программу поддержки предпринимателей в условиях пандемии. Соответствующее решение глава Кабинета министров озвучил на селекторном совещании под руководством Владимира Зеленского в понедельник, 23 ноября.

МинПром




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