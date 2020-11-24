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Укроборонпром создал на "Антонове" Наблюдательный совет

24.11.20 14:32 Металлургпром
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Государственный концерн "Укроборонпром", который осуществляет управление государственными оборонными предприятиями, меняет систему корпоративного управления ГП "Антонов", входящем в состав концерна. В частности, по словам пресс-службы "Укроборонпрома", на авиа-гиганте создается Наблюдательный Совет как высший руководящий орган с функцией независимого контроля.

Решение о создании Наблюдательного Совета было принято по результатам форензик-аудита ГП "Антонов", который в течение сентября-октября проводила международная компания Ernst & Young при поддержке правительства Франции.

Форензик-аудит - это разновидность углубленной финансовой проверки или расследования, которое проводят с целью выявления скрытых злоупотреблений: мошенничества, коррупции, конфликта интересов, хищения, нарушения законодательства, внутренних политик и процедур и тому подобное.

"Проведение форензик-аудита на ГП "Антонов" стало последовательным шагом ГК "Укроборонпром" по очистке и стабилизации работы предприятия после смены его руководства в июне этого года", - отметили в концерне.

Напомним, весной ГК «Укроборонпром» по поручению премьер-министра Украины и по материалам Службы безопасности Украины провел на ГП "Антонов" проверку, которая сопровождалась внутренним саботажем руководства. Проверка выявила многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины.

МинПром

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