АЗС начали снижать цены на автогаз Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 24 ноября снизили стоимость автогаза на 5–10 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95".



Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, снизила цены в среднем на 10–11 коп./л, до 11,57–11,60 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Винницкой области, где группа снизила цены на 60-65 коп./л — до 11,50 грн/л. В Волынской и Николаевской областях продукт подешевел на 35 и 45 коп./л, в некоторых других регионах — на 5–30 коп./л.



На станциях "БРСМ-Нафта" в Винницкой области цена автогаза снизилась на 20 коп./л, до 12,59 грн./л. При этом средняя розничная цена ресурса уменьшилась на 3 коп./л, до 12,77 грн./л.



Автогаз на станциях Chipo в Винницкой области подешевел на 10 коп./л, до 12,30 грн./л.



Средняя стоимость СУГ по Украине 24 ноября составила 12,68 грн./л (-3 коп./л).



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



