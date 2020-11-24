Сырье для металлургии быстро дорожает Вторая декада ноября поддержала начавшийся положительный ценовой тренд на передельный чугун - котировки чугуна повышались на фоне дорожающего лома и положительной динамики цен на плоский прокат, сообщает пресс-служба ГП "Укрпромвнешэкспертиза".



На внутреннем рынке США цены на передельный чугун существенно выросли вслед за ценами на качественные марки металлолома. Восходящий тренд поддерживает ограниченное предложение материала на рынке, что подталкивает покупателей соглашаться на условия экспортеров из Бразилии и России. В настоящий момент стоимость сырья при доставке в порты Нового Орлеана составляет 380-390 долл./т cif. Российские поставщики выставили цены предложений на уровне 400 долл./т cif, что пока не находит поддержки у большинства покупателей.



По словам заместителя директора "Укрпромвнешэкспертиза" Юрия Добровольского, в Турции количество сделок увеличилось в связи с быстрым удорожанием металлолома и сокращения предложения чугуна со стороны внутренних производителей. Стремясь избежать масштабных закупок по более высоким ценам, покупатели активно закупают сырье. В настоящий момент рабочий диапазон котировок составляет 380-390 долл./т cif, при этом все больше поставщиков пересматривают цены в сторону повышения.



Аналитики "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозируют постепенный рост котировок передельного чугуна в ближайшие недели в связи с ожидаемым увеличением стоимости стального лома, плавного улучшения спроса на плоский прокат и снижения запасов передельного сырья у ключевых импортеров в Турции и Италии. Также росту цен поспособствует и низкая загрузка доменных мощностей в Бразилии и России.



На прошедшей неделе котировки металлолома выросли на всех региональных рынках в связи с положительной динамикой цен в сегменте длинного проката и ограниченного предложения на рынках США и стран Евросоюза.



В Турции в связи с контрактованием сырья местными производителями для покрытия текущих производственных программ котировки существенной выросли на все марки металлолома. Наряду с этим, заводы покупают материалы с доставкой в декабре и даже январе – когда предложение материала в северном полушарии традиционно сократится. Трейдеры пока занимают выжидательную позицию в надежде на дальнейшее повышение котировок и не спешат продавать накопленное сырье. В настоящий момент базовый вид лома HMS 1&2 (80:20) торгуется по 320-330 долл./т cif. При этом американские экспортеры уже выставили цены предложения на уровне 340 долл./т cif.



На рынке Азии котировки металлолома также растут вслед за удорожанием металлолома на всех остальных направлениях и увеличением котировок квадратной заготовки из Китая. Кроме того, южнокорейские металлурги накапливают складские запасы на зимний период. В настоящий момент стоимость лома HMS1 колеблется в пределах 325-335 долл./т cif.



Согласно прогнозам экспертов УПЭ, до конца ноября – начала декабря котировки металлолома будут увеличиваться ввиду ограниченного предложения на внутреннем рынке США и ЕС, а также ожидаемого возрастания спроса на длинный прокат. Дополнительным фактором роста цен станет формирование зимних складских запасов крупнейшими потребителями в Турции и Южной Корее.



МинПром



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