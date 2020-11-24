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Нафтогаз решил пока не менять цену на газ для поставщиков тепла

24.11.20 13:13 , Бизнес Цензор
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НАК "Нафтогаз Украины" сохранила оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках возложенных специальных обязательств в ноябре составит 5 тыс. 375,37 грн/тыс. куб. м (в октябре цена составляла 5 тыс. 374,1 грн за 1 тыс. куб. м). Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"В ноябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)", - говорится в сообщении.

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

"Относительно теплая зима и низкий спрос на природный газ в Европе удерживают цену газа на уровне октября. Таким образом, цена газа в рамках ПСО у ноябре практически не отличается от цены ПСО в октябре (5374,1 грн за 1 тыс. куб. м)", - сообщает "Нафтогаз".

"Нафтогаз" до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключили соответствующие договора поставки природного газа.

МинПром

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