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Трамп напоследок хочет еще ужесточить меры против Китая

24.11.20 11:51 , Интерфакс
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Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа добиваются принятия новых жестких мер в отношении Китая, несмотря на то, что срок полномочий Д.Трампа на посту главы государства заканчивается через два месяца, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников администрации.

Они предлагают создать неформальный альянс стран Запада для принятия совместных ответных мер в ответ на использование Китаем влияния в сфере торговли для давления на государства. Поводом для появления этого плана стало экономическое давление Китая на Австралию после того, как страна призвала расследовать возникновение пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

"Китай пытается заставить другие страны подчиниться за счет вопиющего экономического давления, - сказал один из собеседников газеты. - Западу необходимо создать систему коллективного поглощения экономического давления от китайской силовой дипломатии".

В соответствии с предлагаемым планом, если Китай будет бойкотировать импорт из государств, входящих в альянс, они согласятся на закупку товаров или предоставление материальной помощи друг другу. Также страны могут совместно рассмотреть вопрос о пошлинах в отношении КНР.

Администрация также оценивает возможность расширить запрет на импорт продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР и включить новые компании в "черный список" министерства торговли, включая производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp.

МинПром

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