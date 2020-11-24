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В России упало производство нержавеющей стали

24.11.20 11:13 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Росстата, производство нержавеющей стали (в слитках или прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило в октябре 15,3 тыс. тонн. Сокращение объёмов в годовом соотношении — 19,4%, к сентябрю — 1,6%. За январь-октябрь производство нержавеющей стали уменьшено в годовом сопоставлении на 0,5%.

Производство нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё составило за октябрь 2020 года 5 млн. тонн – на 4,5% больше в годовом сопоставлении, но на 0,3% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. За 10 месяцев металлургические предприятия РФ ухудшили данный показатель на 0,8%.

Октябрьское производство прочей легированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из неё снизилось к октябрю 2019 года на 0,9%, но выросло к предыдущему месяцу на 3,8% до 1,2 млн. тонн. За 10 месяцев года объёмы сократились на 1%.

Производство готового проката составило за октябрь 2020 года 5,2 млн. тонн — на 0,6% больше в годовом соотношении и на 1,3% по сравнению с итогом сентября. Снижение показателей за январь-октябрь составило 0,7%.

МинПром

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