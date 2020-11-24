В Украине могут остановиться предприятия из-за нехватки серной кислоты Из-за того, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не выдает иностранным поставщикам серной кислоты специальную лицензию на импорт, промышленные предприятия оказались на грани остановки.



Об этом говорится в открытом письме руководства предприятия "Днепровский коксохимический завод" в адрес президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.



Предприятие призвало президента и премьера отменить квоты на импорт серной кислоты, а также разобраться в ситуации, которую создало на рынке Минэкономразвития.



"Иностранные поставщики серной кислоты не могут получить вовремя Специальную лицензию на импорт из-за того, что Минэкономразвития затягивает процесс выдачи указанного документа", - сказано в письме.



Как указывают на предприятии, сейчас на рынке серной кислоты в Украине наблюдается значительный дефицит, который может привести к остановке предприятий в целой области, так как серная кислота незаменима в технологии производства коксохимической продукции.



"Незапланированные производственные простои, к сожалению, сопровождаются сокращением выручки и ростом расходов. А как следствие - сокращением прибыли, налоговых отчислений в бюджет и расходов на социальные проекты", - подчеркивается в письме.



Облегчить ситуацию можно с помощью 6 цистерн кислоты, которые прибыли на украинскую таможню 12 ноября. Но из-за того, что МЭРТ не выполняет свои должностные обязанности, у импортеров отсутствуют Специальные лицензии. А соответственно, растаможить кислоту невозможно, указывают на предприятии.



"Мы просим вас поручить МЭРТ ускорить выдачу Cпециальных лицензий импортерам. А также рассмотреть Межведомственной комиссией по международной торговле вопрос отмены решения импортных квот на серную кислоту", - говорится в письме.



Как известно, Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты "для защиты отечественного производителя" еще в сентябре 2018 года.



В результате введения ограничений цены на серную кислоту выросли почти в два раза, а предприятия-потребители оказались в заложниках у посредников, "которые срывают поставки и диктуют экономически необоснованные условия".



Ранее глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявлял, что министр экономразвития Игорь Петрашко "полностью игнорирует коррупционную схему, которая существует на рынке серной кислоты".



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