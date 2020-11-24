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ФРУ создала сайт о возможностях украинского машиностроения и локализации

24.11.20 10:45
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Федерация работодателей Украины презентовала сайт о возможностях украинского машиностроения и локализации производства в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации.

Сайт демонстрирует потенциал отечественных предприятий в 4-х категориях машиностроения, которые подлежат локализации производства - http://localization.fru.ua/.

Указанный сайт содержит информацию о предлагаемых законодательных инициативах, их влиянии на украинскую промышленность и занятость населения, а соответственно и на рост экономики Украины. Также на сайте есть карта локализации, которая демонстрирует количество и основные возможности украинских предприятий, производящих продукцию в предложенных законопроектом направлениях машиностроения, или являются поставщиками материалов и комплектующих. И эта карта ежедневно дополняется.

ФРУ напоминает, что сейчас второго чтения во Верховной Раде ожидает законопроект №3739 о локализации – "О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Законопроект предусматривает требование локализации производства при государственных закупках продукции некоторых категорий машиностроения: железнодорожного транспорта, городского пассажирского транспорта, коммунальной техники и энергетического машиностроения. Упрощенно - это то, сколько составляющих в расходной части создания той или иной техники в сфере машиностроения украинского происхождения.

"Почти 70% основных фондов Украины нуждаются в существенной модернизации или полном обновлении. Это очень масштабный проект с точки зрения технологий и инвестиций. И именно государство будет крупнейшим заказчиком. Рынок публичных закупок Украины - один из самых перспективных в мире, ведь это - более 600 млрд. грн. ежегодно. Украинские компании могут и уже производят конкурентные серийные продукты. В том числе многие из них производятся в сотрудничестве с иностранными партнерами. Поэтому законопроект содержит в себе большой потенциал международной кооперации. Именно поэтому Федерация - среди инициаторов и соавторов законодательных инициатив по локализации", - отмечает председатель Совета ФРУ Дмитрий Олейник.

"Требование обеспечения местной составляющей в закупках за счет бюджетных средств - это разумная государственная политика. Сегодня мы, одна из беднейших стран Европы, обеспечиваем рабочими местами работников развитых стран, а должны в первую очередь думать о рабочих местах и сильной экономике здесь в Украине", - подчеркивает заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Как подчеркивается в сообщении, принятие законопроекта о локализации приведет к увеличению темпов роста ВВП на 3,9% в перспективе 3-5 лет, сохранение 200 тыс. действующих и создание 62,5тыс. новых рабочих мест и рост налоговых поступлений в бюджеты на 8%.

МинПром

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