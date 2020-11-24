Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Европа похвалила Украину за успехи в реформировании газового сектора

24.11.20 10:38 , Интерфакс Украина
печать
размер текста:

Европейское Энергетическое сообщество (ЕЭС) отметило самый высокий уровень внедрения реформ в сфере энергетики по итогам 2020 года на газовом рынке – 84%.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета Европейского Энергосообщества по имплементации требований права Евросоюза, обнародованном на его сайте в понедельник.

При этом уровень реформирования в газовом секторе в текущем году вырос по сравнению с уровнем, демонстрируемым в прошлом году, в 1,75 раза (согласно отчету-2019 он составлял 48%).

Кроме того, существенно активизировались реформы в сфере изменений климата – с 27% в 2019 году до 51,8% в текущем, а также нефтяной отрасли – с 10% до 35%.

В то же время снизился с 50% до 49% уровень внедрения реформ в электроэнергетики, с 63% до 52% в секторе возобновляемых источников энергии, с 74% до 67% в сфере энергоэффективности.

Помимо этого, незначительно повысились реформаторские успехи в сфере защиты окружающей среды – с 61% до 64%, и в сфере развития энергоинфраструктуры – с 0 до 8%.

Уровень внедрения реформ в кибербезопасности в 2020 году ЕЭС оценило в 35%, в прошлом году такие данные не приводились.

ЕЭС отмечает, что рынок электроэнергии по-прежнему в значительной степени искажен рядом нормативных мер, включающий прайс-кэпы и ПСО, которые обязывают государственную атомную и гидрогенерацию поставлять бытовым потребителям э/э по ценам, "которые наносят ущерб конкуренции и безопасной эксплуатации электроэнергии".

Также как негатив, в частности, отмечено отсутствие сертификации оператора системы передачи.

Что касается газового рынка, то ЕЭС назвало прорывом открытие рынка для бытовых потребителей, а также сертификацию оператора газотранспортной системы. При этом Европейское Энергосообщество отметило, что все еще осталось ПСО для теплоснабжающих компаний.

В отчете также указано, что разработан закон о минимальных запасах сырой нефти и нефтепродуктов газа, который проходит одобрение компетентных органов.

Что касается окружающей среды и климата, то самой большой проблемой для Украины, по мнению ЕЭС, остается сокращение выбросов устаревших угольных электростанций, а энергоэффективность страдает из-за отсутствия правовой базы.

Отмечается также, что производство возобновляемой энергии в последнее время резко возросло, но "зеленый бум" критически влияет на ликвидность ГП "Гарантированный покупатель", а "зеленые" аукционы так и не стартовали.

Кроме того, ЕЭС выразило опасения, что будет отложена работа над Национальным энергетическим и климатическим планом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:13
В России упало производство нержавеющей стали
10:56
В Украине могут остановиться предприятия из-за нехватки серной кислоты
10:45
ФРУ создала сайт о возможностях украинского машиностроения и локализации
10:12
JFE Steel поддержит китайскую компанию по производству специальной стали
09:56
МВФ считает двойственной налоговую политику Украины
09:12
В середине ноября китайские металлурги сократили выплавку
08:57
Platts ожидает роста цен на горячекатаный рулон в США
08:40
В Украине ускорился спад промышленного производства
08:08
Коронавирус может "убить" половину сталелитейной промышленности ЕС – мнение
23.11.20
17:53
В Германии заявили, что санкции США против европейских участников Севпотока-2 недопустимы
17:51
Украинский рынок стали не защищен от иностранных конкурентов - Магера
17:36
На модернизацию региональных аэропортов понадобится до 2,5 тыс тонн металла
17:30
План по спасению бизнеса практически готов – Шмыгаль
17:13
АМКР посоветовали подумать о локализации в сотрудничестве с китайской Sinosteel
16:55
Национальный банк Украины призывает профильный комитет Рады сохранить банковскую тайну
16:38
Кабмин хочет взять взаймы у МБРР 300 млн долл. на борьбу с коронавирусом
16:15
Днепровский металлургический завод возобновил выпуск глуходонных изложниц
15:52
Россия продлила запрет на ввоз сельхозпродукции и сырья из Украины
15:33
Экоинспекция хочет проверять крупные предприятия хотя бы раз в год
15:18
Украина улучшила позиции в международном рейтинге качества дорог
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!