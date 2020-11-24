Европа похвалила Украину за успехи в реформировании газового сектора Европейское Энергетическое сообщество (ЕЭС) отметило самый высокий уровень внедрения реформ в сфере энергетики по итогам 2020 года на газовом рынке – 84%.



Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета Европейского Энергосообщества по имплементации требований права Евросоюза, обнародованном на его сайте в понедельник.



При этом уровень реформирования в газовом секторе в текущем году вырос по сравнению с уровнем, демонстрируемым в прошлом году, в 1,75 раза (согласно отчету-2019 он составлял 48%).



Кроме того, существенно активизировались реформы в сфере изменений климата – с 27% в 2019 году до 51,8% в текущем, а также нефтяной отрасли – с 10% до 35%.



В то же время снизился с 50% до 49% уровень внедрения реформ в электроэнергетики, с 63% до 52% в секторе возобновляемых источников энергии, с 74% до 67% в сфере энергоэффективности.



Помимо этого, незначительно повысились реформаторские успехи в сфере защиты окружающей среды – с 61% до 64%, и в сфере развития энергоинфраструктуры – с 0 до 8%.



Уровень внедрения реформ в кибербезопасности в 2020 году ЕЭС оценило в 35%, в прошлом году такие данные не приводились.



ЕЭС отмечает, что рынок электроэнергии по-прежнему в значительной степени искажен рядом нормативных мер, включающий прайс-кэпы и ПСО, которые обязывают государственную атомную и гидрогенерацию поставлять бытовым потребителям э/э по ценам, "которые наносят ущерб конкуренции и безопасной эксплуатации электроэнергии".



Также как негатив, в частности, отмечено отсутствие сертификации оператора системы передачи.



Что касается газового рынка, то ЕЭС назвало прорывом открытие рынка для бытовых потребителей, а также сертификацию оператора газотранспортной системы. При этом Европейское Энергосообщество отметило, что все еще осталось ПСО для теплоснабжающих компаний.



В отчете также указано, что разработан закон о минимальных запасах сырой нефти и нефтепродуктов газа, который проходит одобрение компетентных органов.



Что касается окружающей среды и климата, то самой большой проблемой для Украины, по мнению ЕЭС, остается сокращение выбросов устаревших угольных электростанций, а энергоэффективность страдает из-за отсутствия правовой базы.



Отмечается также, что производство возобновляемой энергии в последнее время резко возросло, но "зеленый бум" критически влияет на ликвидность ГП "Гарантированный покупатель", а "зеленые" аукционы так и не стартовали.



Кроме того, ЕЭС выразило опасения, что будет отложена работа над Национальным энергетическим и климатическим планом.



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