JFE Steel поддержит китайскую компанию по производству специальной стали

Японский производитель стали JFE Steel принял решение инвестировать в китайскую компанию по производству стального круга специального назначения Baosteel Special Steel Shaoguan (BSSS).
Поддерживаемый государством Японский банк международного сотрудничества договорился с JFE Steel о ссуде в размере 58 млн долл., которая будет софинансирована за счет неуказанных кредитов, предоставленных частным банком страны Mizuho Bank.
Заем предназначен для финансирования части расходов JFE в размере 686 млн юаней (около 104 млн долл.) на приобретение 50% акций BSSS - дочерней компании, находящейся в полной собственности китайского партнера Guangdong Shaoguan Iron and Steel Songshan (SGIS). Материнская компания SGIS - крупнейшая в Китае сталелитейная компания Baowu, контролируемая государством. SGIS держит остальные 50% в BSSS.
Новое совместное предприятие, предварительно названное Baowu JFE Special Steel, производит около 1,1 миллиона тонн спецсталей в год на своем заводе Shaoguan в провинции Гуандун. Компания продает в Китае специальные стальные круги, в основном для использования в производстве автомобилей.