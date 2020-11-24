Platts ожидает роста цен на горячекатаный рулон в США Цена на горячекатаный рулон в США выросла почти на 70% всего за три месяца. Обычно это самый дорогой в мире рынок горячекатаного проката, но в этом году американские металлы торговались со скидкой по сравнению с европейскими и азиатскими рынками, поскольку в США позже начались сбои, связанные с коронавирусом.



Цены во всем мире также растут, но более умеренными темпами: цена Platts на FOB China HRC выросла почти на 44% после минимума, связанного с коронавирусом, в мае, а цена на HRC для Северной Европы выросла на 42%.



В ближайшем будущем аналитики Platts не видят перспектив для остановки роста цен, поскольку покупатели столкнутся с ограниченными возможностями покупки в первом квартале 2021 года.



По словам некоторых производителей оригинального оборудования и конечных пользователей в США, возможны остановки производства, поскольку цепочка поставок стали до конца года остается напряженной. А это означает новый дефицит предложения на самом дорогом рынке стали в мире.



Рост числа случаев коронавируса усугубляет проблемы, покупатели оказываются в затруднительном положении в связи с ограниченными внутренними или внешними возможностями для удовлетворения потребностей в поставках в следующие два-три месяца, в результате чего некоторые предприятия могут продолжать повышать цены.



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