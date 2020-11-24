Коронавирус может "убить" половину сталелитейной промышленности ЕС – мнение Из-за пандемии ЕС может потерять половину своей сталелитейной промышленности. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



По его мнению, некоторые страны могут использовать коронавирус как возможность увеличить свои сталелитейные мощности и затем наводнить европейский рынок собственной дешевой продукцией.



"Это в то время как европейским производителям и так приходится сдерживать натиск китайских производителей, которые не придерживаются экологических стандартов. Тут снова становится актуальным вопрос о переходе европейцев на низкоуглеродное производство", - отметил он.



М.Магомедов подчеркнул, что сегодня вся европейская сталелитейная отрасль объединилась вокруг требования к Брюсселю немедля принять план действий по ее защите. В противном случае предприятиям грозит массовое сокращение рабочих мест и падение объемов производства.



"Предложенный производителями властям ЕС план состоит из 54 пунктов, которые, в частности, призывают ужесточить защитные меры на европейском рынке стали, обеспечить доступ производителей к сырью на равных условиях, способствовать переходу сталелитейных предприятий ЕС на "зеленое" производство и обеспечить инвестиции в модернизацию сталелитейных заводов", - отметил нардеп.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



