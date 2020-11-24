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Коронавирус может "убить" половину сталелитейной промышленности ЕС – мнение

24.11.20 08:08
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Из-за пандемии ЕС может потерять половину своей сталелитейной промышленности. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

По его мнению, некоторые страны могут использовать коронавирус как возможность увеличить свои сталелитейные мощности и затем наводнить европейский рынок собственной дешевой продукцией.

"Это в то время как европейским производителям и так приходится сдерживать натиск китайских производителей, которые не придерживаются экологических стандартов. Тут снова становится актуальным вопрос о переходе европейцев на низкоуглеродное производство", - отметил он.

М.Магомедов подчеркнул, что сегодня вся европейская сталелитейная отрасль объединилась вокруг требования к Брюсселю немедля принять план действий по ее защите. В противном случае предприятиям грозит массовое сокращение рабочих мест и падение объемов производства.

"Предложенный производителями властям ЕС план состоит из 54 пунктов, которые, в частности, призывают ужесточить защитные меры на европейском рынке стали, обеспечить доступ производителей к сырью на равных условиях, способствовать переходу сталелитейных предприятий ЕС на "зеленое" производство и обеспечить инвестиции в модернизацию сталелитейных заводов", - отметил нардеп.

МинПром

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