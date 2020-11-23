Украинский рынок стали не защищен от иностранных конкурентов - Магера В условиях пандемии большинство стран мира усиливают меры по защите своих внутренних рынков и поддержке отечественных производителей. Однако в Украине эта система работает слабо, в особенности, что касается металлургии, которая в очень высокой степени зависима от экспорта. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



"Фактически наш внутренний рынок остается открытым для иностранных производителей, в то время, как, например, в европейских странах, кроме общих правил ЕС, действуют еще и внутренние правила сертификации и тп. В Израиле вообще условия доступа на рынок столь строги, что предполагают даже инспекцию производства", - сказал он.



С.Магера отметил, что Россия и та в 2016 году ввела антидемпинговые пошлины на украинскую арматуру и катанку. "И хотя мы в ответ в 2018 все же ввели антидемпинговые пошлины, но общая картина такова, что украинский рынок остается демонстративно открытым, а наша система защиты национальных производителей работает с нулевым эффектом", - подчеркивает он.



Нардеп подчеркнул, что украинские производители не видят даже минимальной заинтересованности представителей власти, чтобы решить вопрос защиты их интересов. При этом он обратил внимание на то, что металлургия является одной из ключевых отраслей в экономике.



"По подсчетам экспертов, за последние 10 лет в стальном сегменте уже накопилось отставание по инвестициям в сумме более 2 млрд долл. О какой модернизации страны в будущем может идти речь? Остается только надеяться на благоразумие правительства. Что оно, осознав нынешние критические реалии, перестанет "стесняться" и начнет предпринимать реальные шаги по защите внутреннего рынка", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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