На модернизацию региональных аэропортов понадобится до 2,5 тыс тонн металла Модернизация аэропортов и их инфраструктуры дает отличные возможности отечественным производителям металла и металлоконструкций. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"Ведь только по приблизительным расчетам, для модернизация региональных аэропортов понадобится до 2,5 тысяч тонн металлоконструкций. Безусловно, это – хороший сигнал для наших производителей, ведь при строительстве терминалов используется в основном отечественные материалы. Но, все же, некоторых видов металлопродукции для терминалов украинские производители не делают или они на рынке в дефиците. Например, некоторые виды высокопрочной стали. Их преимущественно завозят из Германии", - отметил он.



Д.Шпенов подчеркнул, что мощности отечественных производителей металлоконструкций имеют куда больший потенциал и наши заводы способны реализовывать достаточно сложные проекты, поскольку на этих предприятиях работают опытные и продвинутые специалисты.



"При условии грамотного проектирования строительных работ, которое должно изначально предполагать использование украинского металла, отпадает необходимость импорта более дорогостоящих конструкций. А это – огромный плюс для самих строителей, для поставщиков металла и для производителей металлоконструкций. Ведь обеспечение стабильной загрузки повышает их возможности обновлять свою техническую базу и способность выполнять все более сложные заказы", - отметил нардеп.



Как известно, ранее украинское правительство внесло 14 аэропортов в список 103 приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года.



МинПром



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