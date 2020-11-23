Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

На модернизацию региональных аэропортов понадобится до 2,5 тыс тонн металла

23.11.20 17:36
печать
размер текста:

Модернизация аэропортов и их инфраструктуры дает отличные возможности отечественным производителям металла и металлоконструкций. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Ведь только по приблизительным расчетам, для модернизация региональных аэропортов понадобится до 2,5 тысяч тонн металлоконструкций. Безусловно, это – хороший сигнал для наших производителей, ведь при строительстве терминалов используется в основном отечественные материалы. Но, все же, некоторых видов металлопродукции для терминалов украинские производители не делают или они на рынке в дефиците. Например, некоторые виды высокопрочной стали. Их преимущественно завозят из Германии", - отметил он.

Д.Шпенов подчеркнул, что мощности отечественных производителей металлоконструкций имеют куда больший потенциал и наши заводы способны реализовывать достаточно сложные проекты, поскольку на этих предприятиях работают опытные и продвинутые специалисты.

"При условии грамотного проектирования строительных работ, которое должно изначально предполагать использование украинского металла, отпадает необходимость импорта более дорогостоящих конструкций. А это – огромный плюс для самих строителей, для поставщиков металла и для производителей металлоконструкций. Ведь обеспечение стабильной загрузки повышает их возможности обновлять свою техническую базу и способность выполнять все более сложные заказы", - отметил нардеп.

Как известно, ранее украинское правительство внесло 14 аэропортов в список 103 приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:53
В Германии заявили, что санкции США против европейских участников Севпотока-2 недопустимы
17:51
Украинский рынок стали не защищен от иностранных конкурентов - Магера
17:30
План по спасению бизнеса практически готов – Шмыгаль
17:13
АМКР посоветовали подумать о локализации в сотрудничестве с китайской Sinosteel
16:55
Национальный банк Украины призывает профильный комитет Рады сохранить банковскую тайну
16:38
Кабмин хочет взять взаймы у МБРР 300 млн долл. на борьбу с коронавирусом
16:15
Днепровский металлургический завод возобновил выпуск глуходонных изложниц
15:52
Россия продлила запрет на ввоз сельхозпродукции и сырья из Украины
15:33
Экоинспекция хочет проверять крупные предприятия хотя бы раз в год
15:18
Украина улучшила позиции в международном рейтинге качества дорог
15:08
Интерпайп до конца года презентует онлайн-кабинет для клиентов
15:01
Власти США подготовили санкции против 117 китайских и российских компаний
14:53
МВФ не дал Украине транш из-за перенаправления ковидных денег на дороги
14:28
Индийская Tata Steel хочет заменить уголь из Австралии российским
14:08
Британскому подразделению Tata Steel нужна постоянная поддержка
14:02
В октябре прибыль украинских банков сократилась в 1,6 раза
13:51
Ambler Metals начнет разведку меди на Аляске
13:30
Tenova построит в Китае металлургический завод на водороде
13:17
ПМГУ просит Зеленского нормализовать ситуацию на ЗТМК
13:07
Польша выдаст Украине 5 тыс. разрешений для перевозчиков
20.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!