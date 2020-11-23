В Германии заявили, что санкции США против европейских участников Севпотока-2 недопустимы Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес оценил угрозу санкций США из-за "Северного потока-2". Об этом сообщает издание Die Welt.



О.Хермес призвал США уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы.



"Такой подход совершенно исключен среди союзников", — сказал он.



По словам политика, возможные экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право.



Как ранее сообщалось, Вашингтон ввел санкции в отношении "Северного потока-2" в конце 2019 года, после чего с Россией отказалась сотрудничать европейская компания Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства.



19 октября 2020 года Соединенные Штаты Америки объявили о расширении санкций против газопровода "Cеверный поток-2".



Ограничения распространяются на компании, которые участвуют в работах по модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, либо осуществляют финансирование таких работ.



10 ноября участники переговоров в Палате представителей и Сенате США достигли соглашения о включении дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" в обязательный законопроект об обороне.



Санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



