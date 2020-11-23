План по спасению бизнеса практически готов – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство разработало программу поддержки предпринимателей в условиях пандемии. Соответствующее решение глава Кабинета министров озвучил на селекторном совещании под руководством Владимира Зеленского в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Правительство закончило разработку плана действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей экономики на прошлой неделе. Программу инициировал президент.
Теперь Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже на этой неделе должно доработать показатели для определения приоритетных отраслей, которые более всего пострадали во время карантина.
В.Зеленский добавил, что нужно возобновить старые и создать новые экономические программы, чтобы поддержать украинских предпринимателей в условиях всемирного кризиса.
Ранее Д.Шмыгаль заявил, что в случае, если не сработает "карантин выходного дня", в Кабмине уже активно разрабатывают план по противодействию распространения COVID-19.