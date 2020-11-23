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План по спасению бизнеса практически готов – Шмыгаль

23.11.20 17:30 , Newsone
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство разработало программу поддержки предпринимателей в условиях пандемии. Соответствующее решение глава Кабинета министров озвучил на селекторном совещании под руководством Владимира Зеленского в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Правительство закончило разработку плана действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей экономики на прошлой неделе. Программу инициировал президент.

Теперь Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже на этой неделе должно доработать показатели для определения приоритетных отраслей, которые более всего пострадали во время карантина.

В.Зеленский добавил, что нужно возобновить старые и создать новые экономические программы, чтобы поддержать украинских предпринимателей в условиях всемирного кризиса.

Ранее Д.Шмыгаль заявил, что в случае, если не сработает "карантин выходного дня", в Кабмине уже активно разрабатывают план по противодействию распространения COVID-19.

МинПром

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