План по спасению бизнеса практически готов – Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство разработало программу поддержки предпринимателей в условиях пандемии. Соответствующее решение глава Кабинета министров озвучил на селекторном совещании под руководством Владимира Зеленского в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Правительство закончило разработку плана действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей экономики на прошлой неделе. Программу инициировал президент.



Теперь Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже на этой неделе должно доработать показатели для определения приоритетных отраслей, которые более всего пострадали во время карантина.



В.Зеленский добавил, что нужно возобновить старые и создать новые экономические программы, чтобы поддержать украинских предпринимателей в условиях всемирного кризиса.



Ранее Д.Шмыгаль заявил, что в случае, если не сработает "карантин выходного дня", в Кабмине уже активно разрабатывают план по противодействию распространения COVID-19.



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