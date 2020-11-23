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АМКР посоветовали подумать о локализации в сотрудничестве с китайской Sinosteel

23.11.20 17:13 , silkbridge
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Советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Украины Тарас Голуб призвал бизнес к более активному диалогу с властью для защиты интересов национальных производителей, а также намекнул комбинату "АрселорМиттал Кривой Рог" на необходимость обеспечить использование украинских материалов и труда при строительстве новой фабрики окомкования. Генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования для этого объекта АМКР выбрал китайскую компанию SinoSteel.

Такое мнение Т.Голуб высказал во время круглого стола, посвященного презентации исследования "Металлургия Украины. Визия 2030".

Т.Голуб отметил, что Украина работает над рядом соглашений с Китаем, среди которых соглашение о сотрудничестве в строительстве инфраструктуры.

В этом контексте он обратился к присутствовавшим на мероприятии представителям АМКР с вопросом, участвуют ли они в "лоббировании своих интересов по поводу степени локализации при строительстве инфраструктурных проектов в Украине?". Ответ представителя АМКР был отрицательным. На вопрос Т.Голуба о степени локализации в контракте с SinoSteel АМКР также не дал ответа, сославшись на коммерческую тайну.

"Это хороший пример, чтобы понять, а есть ли взаимодействие между бизнесом и властью? Наверно степень этого взаимодействия должна быть больше", — сказал Т.Голуб.

По его словам, более активная вовлеченность в процесс позволит национальным производителям усилить свои позиции в переговорном процессе.

МинПром

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