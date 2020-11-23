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Кабмин хочет взять взаймы у МБРР 300 млн долл. на борьбу с коронавирусом

23.11.20 16:38 , РБК Украина
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Кабинет министров одобрил проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Украина планирует получить заем на 300 млн долларов для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Как отметил В.Мокан, проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" и привлечь 300 млн долл. в для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

"Заем предоставит возможность правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине", - сообщил он.

По его данным, для этого планируется: введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, которые потеряли работу или источники дохода за пандемии COVID-19; поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы государственной социальной помощи малообеспеченным семьям; укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Как сообщалось, в 2020 году Украина получила 2,4 млрд грн (86 млн долл.) средств займа МБРР в рамках проектов "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" и "Улучшение охраны здоровья на службе у людей".

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине ноября 2020 года большинство украинцев недовольны действиями властей по борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, 35% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского 60% - не удовлетворены.

МинПром

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