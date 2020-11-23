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Россия продлила запрет на ввоз сельхозпродукции и сырья из Украины

23.11.20 15:52 , Украинские новости
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Россия продлила действие запрета на ввоз отдельных категорий сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц, в том числе из Украины, до 2022 года.
Об этом говорится в указе gрезидента России №730 от 21 ноября, передают Українські Новини.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказано в нем.

При этом ввоз на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия разрешается при осуществлении транзитных международных автомобильных перевозок и транзитных международных железнодорожных перевозок в третьи страны при условии обеспечения их отслеживания с использованием системы контроля, функционирующей на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Впервые Россия вела запрет 6 августа 2014 года в ответ на санкции со стороны ряда стран, в частности стран ЕС, США и Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российских физических и юридических лиц за проведение "выборов" в террористических организациях "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика" и за нападение на украинские корабли.

Ранее Россия ввела санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины.

МинПром

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