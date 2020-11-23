Интерпайп до конца года презентует онлайн-кабинет для клиентов Трубно-колесная компания "Интерпайп" до конца года презентует клиентам онлайн-кабинет, в котором можно видеть статус и сроки производства своих заказов. Об этом сообщил директор по экономике и финансам Денис Морозов в рамках Business Wisdom Summit.



Как отмечается на странице компании в Facebook, клиент сможет отследить, когда автомобиль или корабль придет к нему на склад. Сбор информации происходит по контрольным точкам, например, выезд с завода, прохождение таможни, пересечение границы. Это позволяет с точностью до часов прогнозировать время доставки заказа.



"Любой клиент, особенно в Европе, требует прослеживаемости своего заказа. В этом году мы акцентируем внимание на цифровом управлении логистикой, чтобы доставлять продукцию just in time. Европейские клиенты, особенно сейчас - во время пандемии коронавируса, планируют поставки день в день. Для них очень важно иметь прогноз, через сколько часов авто с продукцией будет на складе, и в режиме онлайн следить за его перемещением", - подчеркнул Д.Морозов.



"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.



В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.



МинПром



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