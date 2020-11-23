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Власти США подготовили санкции против 117 китайских и российских компаний

23.11.20 15:01
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Власти США подготовили список из 89 китайских и 28 российских компаний — "военных конечных пользователей", что ограничит их возможность приобретать американские технологии или продукцию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект списка, подготовленный Министерством торговли США.

В проект списка попали такие компании, как Commercial Aircraft Corp. of China Ltd, Aviation Industry Corporation of China, ряд других авиастроительных и связанных с ними компаний, а также компании из других отраслей. Из российских компаний Reuters отдельно отмечает корпорацию "Иркут", производящую новые ближнесреднемагистральные самолеты МС-21.

В соответствии с американским законодательством признание компании "военным конечным пользователем" означает, что американские поставщики обязаны запрашивать разрешение на продажу таким компаниям самого разного оборудования и технологий. Такие запросы, как показывает опыт, чаще всего отклоняются.

Как отмечает Reuters, публикация такого списка ожидалась. Еще в апреле Министерство торговли расширило определение "военного конечного пользователя", включив в него любое физическое или юридическое лицо, которое в той или иной мере способствует поддержанию или производству военной техники, даже если основное направление бизнеса — гражданское.

МинПром

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