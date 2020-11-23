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Индийская Tata Steel хочет заменить уголь из Австралии российским

23.11.20 14:28 , Металлургпром
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Индийская металлургическая компания Tata Steel провела испытания образцов коксующегося угля из России для производства стали в доменной печи.

"Мы импортировали коксующийся уголь из России. Восточное побережье России - хороший источник", - заявил генеральный директор компании Т.В. Нарендран.

Он отметил, что закупки тестовых партий коксующегося угля в России начались после соответствующей просьбы министерства стали Индии.

"Мы поддерживаем инициативу правительства рассматривать Россию как источник коксующегося угля. Это хороший вариант для нас, в противном случае мы чрезмерно зависим от Австралии", - сказал он.

Он добавил, что в Австралии также часто бывают проблемы с циклонами и погодой.

"По многим причинам для нас хорошо иметь более одного варианта. Мы изучили и опробовали новый материал", - сказал Т.В. Нарендран.

Tata Steel производит сталь с использованием доменных печей на своем заводе мощностью 11 млн  тонн в год в Джамшедпуре в Джаркханде и заводе мощностью 3 млн тонн в год в Калинганагаре в Одише.

Ранее председатель государственной индийской металлургической компании Steel Authority of India Ltd (SAIL) А.К. Чаудхари также сообщил об аналогичных инициативах по замещению австралийского сырья.

По словам Чаудхари, компания ищет новые направления и поставщиков для получения коксующегося угля на международном рынке, чтобы избежать зависимости от ограниченных источников. Помимо Австралии, часть поставок кокса идет из Южной Африки, Канады и США.

По официальным данным, Индия импортирует около 56 млн тонн коксующегося угля ежегодно.

МинПром

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