Британскому подразделению Tata Steel нужна постоянная поддержка Tata Steel нуждается в "существенной и постоянной" финансовой поддержке своего британского подразделения, чтобы продолжать этот бизнес. Об этом заявил генеральный директор компании Т.В. Нарендран в интервью индийскому интернет-изданию Money Control.



По его словам, в последние шесть месяцев Tata Steel Europe имела положительный приток наличных и не получала финансовой помощи из Индии. Теперь задача заключается в том, чтобы вывести на самообеспечение британское подразделение, основу которого составляет меткомбинат Port Talbot..



После того как шведская компания SSAB высказала намерение приобрести прибыльную нидерландскую часть Tata Steel Europe, вопрос об активах компании в Великобритании приобрел предельную остроту. Еще до коронавируса, в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) Tata Steel UK понесла доналоговые убытки на сумму 654 млн ф.ст. (более 870 млн долл.). И за последние месяцы ситуация отнюдь не улучшилась.



Как отмечает бывший директор Tata по стратегии Нирмалья Кумар, у компании есть всего три возможных варианта, не считая ликвидации своего британского подразделения и полного списания его активов. Но этот выход пока выглядит абсолютно неприемлемым.



Во-первых, Tata Steel может оставить все как есть и продолжать гасить убытки своего британского подразделения за счет других частей своего бизнеса. Но это все меньше устраивает акционеров.



Во-вторых, корпорация могла бы продать Tata Steel UK. В частности, интерес к этим активам проявляет британская компания Liberty Steel. Но, по мнению Н.Кумара, индийской компании придется доплатить покупателю, чтобы тот взял на себя долги. К тому же, против такой сделки выступают профсоюзы, опасающиеся, что новый собственник остановит доменные печи и уволит значительную часть персонала.



В-третьих, возможен вариант с получением финансовой помощи от правительства Великобритании. Переговоры об этом идут уже несколько месяцев, но пока не привели к существенным результатам. Тем более что Tata Steel нужна не разовая выплата, а постоянная поддержка. Но этот вариант уже не устраивает британские власти.



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