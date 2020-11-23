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ПМГУ просит Зеленского нормализовать ситуацию на ЗТМК

23.11.20 13:17 , Интерфакс-Украина
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Профсоюз трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины (ПМГУ) обратился к главе государства с просьбой обратить внимание и способствовать решению проблем, возникших на стратегическом предприятии ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК), 51%-ная доля которого находится в госсобственности.

Согласно письму ПМГУ, направленному главе государства 20 ноября, в профсоюз поступают жалобы трудового коллектива из-за негативных социально-трудовых последствий, последовавших за сменой руководства предприятия.

"Инициативу по смене руководства взял на себя Фонд госимущества, который владеет контрольным пакетом акций предприятия (51%). ФГИ публично поставил перед новым руководством задачи по наведению порядка на стратегическом предприятии, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и увеличение доходов. Однако с приходом нового руководителя предприятия Сергея Лубенникова, на протяжении 2020 года ситуация на предприятии изменилась не в лучшую сторону", - констатируется в письме.

По данным профсоюза, количество работников сократилось до 2450 человек, уровень зарплаты снизился с 12 до 10 тыс. грн, задолженность по ее выплате на 17 ноября 2020 года составила более 21 млн грн. Кроме того, руководство планирует сокращение еще 500 работников.

В связи с отсутствием действий со стороны государства в решении проблемных вопросов, ПМГУ обратился к президенту с просьбой поручить Кабмину и ФГИ спасти предприятие.

Как сообщалось, в начале июня 2020 года глава ФГИ Дмитрий Сенниченко сообщил о смене руководителя ЗТМК и возврате предприятия под государственный контроль. Он отмечал, что правительство еще в феврале согласовало кандидатуру нового руководителя ЗТМК, но дальнейшие действия по освобождению неэффективного руководства упорно блокировались судебными решениями, которые сопровождались информационными атаками на государство.

Вместе с тем, Group DF Фирташа 12 ноября сообщил, что Хозяйственный суд Запорожской области своим решением №908/1767/20 от 9 ноября отменил решения общего (внеочередного) собрания участников ООО "ЗТМК" от 29 мая 2020 года и, в частности, признал незаконным увольнение Владимира Сивака с должности директора предприятия и назначение на эту должность исполняющего обязанности руководителя комбината Сергея Лубенникова.

Суд также признал незаконными и отменил действия регистратора, внесшего информацию о смене руководства компании в Едином государственном реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей. Основанием для такого решения суда послужили многочисленные процессуальные (процедурные) нарушения, допущенные ФГИ во время проведения собрания участников, отмечалось в пресс-релизе Group DF.

Решение Хозяйственного суда Запорожской области вступит в силу через 20 дней после оглашения или же в случае его апелляционного обжалования после рассмотрения жалобы Центральным апелляционным хозяйственным судом. В случае вступление в силу данного решения Лубенников, который на данный момент занимает должность и.о. директора, потеряет свои полномочия, а Сивак вернется к исполнению обязанностей руководителя ЗТМК, уточнялось в пресс-релизе.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF Дмитрия Фирташа – 49%-ной долей.

МинПром

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