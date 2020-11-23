Ambler Metals начнет разведку меди на Аляске Компания Ambler Metals, совместное предприятие канадской Trilogy Metals и австралийской South32, утвердила план разведки крупного медно-цинкового месторождения Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP) на северо-западе Аляски.



Совестное предприятие было создано в феврале 2020 г., когда Trilogy, имеющая лицензию на данное месторождение, привлекла более крупного австралийского партнера, чтобы снизить уровень риска.



Запасы UKMP предварительно оцениваются в более 3,6 млн т меди и 1,36 млн т цинка. Также оно может содержать порядка 1 млн. унций золотого эквивалента. Но отдаленная местность и сложные природные условия значительно увеличивают затраты на разработку.



Планируется, что разведочные работы будут проведены с июля по сентябрь 2021 г. Также во второй половине будущего года Trilogy собирается обратиться за разрешением на разработку месторождения.



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