Польша выдаст Украине 5 тыс. разрешений для перевозчиков В начале декабря Украина получит 5 000 дополнительных польских разрешений для перевозчиков на 2020 год, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.



"5000 дополнительных польских разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год получим в начале декабря. Удалось не допустить уменьшения количества разрешений на 2021 год", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий по итогам заседания украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок



Заседание проходило на уровне заместителей министров инфраструктуры Украины и Польши.



"После длительных дискуссий украинской стороне удалось удержать предварительный обмен разрешениями на 2021 год в количестве 160 000 разрешений. И не допустить тенденцию к уменьшению количества разрешений для украинских перевозчиков", - сказано в сообщении.



Кроме того, украинские перевозчики на 2020 год получат дополнительно 5000 разрешений: 1500 универсальных разрешений "Евро-4" и 3500 транзитных разрешений "Евро-4". 2500 разрешений украинские перевозчики получат уже в начале декабря, остальные 2500 разрешений - до 15 декабря 2020 года. Срок действия дополнительных разрешений - до 31 января 2021 года.



В начале июля 2021 года состоятся очередные переговоры.



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