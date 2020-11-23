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Акции Ferrexpo дешевеют вторую неделю подряд

23.11.20 12:12 , Украинские новости
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Котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Горишние Плавни, Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) продолжили падение вторую неделю подряд и с 16 по 20 ноября снизились на 0,6%, или на 0,011 фунта стерлингов за акцию, до 1,959 фунта стерлингов/акция. Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 16 ноября акции компании котировались на уровне 1,97 фунта стерлингов, после чего 17 ноября котировки акций снизились до 1,943 фунта стерлингов, при этом 18 ноября котировки повысились до 1,964 фунта стерлингов, 19 ноября они снизились до 1,916 фунта стерлингов, а 20 ноября повысились до 1,959 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании повысились на 21,8% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 1,609 фунта стерлингов).

В январе-июне компания сократила прибыль на 7,6%, или на 20,443 млн долл., до 249,908 млн долл., сократив выручку на 1,4%, или на 11,28 млн долл., до 775,831 млн долл.

В январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Ferrexpo увеличила производство окатышей на 3% до 8,134 млн тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo увеличила прибыль на 20,3%, или на 68,072 млн долл., до 403,293 млн долл., увеличив выручку на 18,3%, или на 232,694 млн долл., до 1 506,724 млн долл.

Мажоритарным акционером группы Ferrexpo является бизнесмен Константин Жеваго.

МинПром

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