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В Киеве пустуют тысячи квартир под аренду

23.11.20 11:03
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Пандемия коронавируса привела к значительным изменениям на рынке аренды жилья в Киеве, пишет "Сегодня".

Сейчас в столице простаивает около 12-13 тысяч квартир. В начале карантина таких было около 6 тысяч. Упало и количество сделок – с 3 000 до 2 000 в месяц. Большая часть арендаторов квартир переезжает в более скромные апартаменты. Падение спроса привело и к снижению цен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели аналитики Pro-consulting.

Основное снижение спроса происходило во время жестких карантинных мер – закрытия метро, железнодорожного сообщения и др. После них и наблюдалось максимальное падение цен. Например, летом за 3500 гривен можно было арендовать однокомнатную квартиру без ремонта в старом доме в спальном районе. Сейчас такая квартира стоит минимум 5200 гривен.

Общий уровень цен на аренду 1- и 2-комнатных квартир все еще на 7-9% ниже, чем весной-осенью 2019 года. А вот 3-комнатные квартиры, целевая аудитория которых менее мобильна, подорожали на 12%.

Развитие ситуации на рынке аренды жилой недвижимости будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, и столице в частности. Если ограничения ужесточатся, рынок аренды просядет еще сильнее, а цены на жилье снизятся, считают эксперты.

МинПром

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