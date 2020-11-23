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Карантин убил 700 тыс. украинских предприятий

23.11.20 10:58 , Минфин
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С начала 2020 года, в основном из-за карантина, закрылось почти 700 тыс. украинских предприятий. Об этом рассказал председатель Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе.

"На сегодня статистика остается неизменной — с начала года закрылись почти 700 000 предприятий. Треть владельцев бизнеса (преимущественно микро-) заявляют о падении доходов на 60-80%. Эти же предприниматели уже уволили до 50% штата сотрудников. Владельцы МСБ констатируют факт уменьшения доходов на 25-50% по сравнению с докарантинным периодом", — приводит статистические данные Г.Катамадзе.

Напомним, что Национальный банк ухудшил прогноз безработицы в Украине в 2020 году в соответствии с методологией Международной организации труда до 10%. Ранее прогнозировалось, что безработица составит 9,5%.

МинПром

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