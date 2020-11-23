Запорожская АЭС запустила в работу энергоблок №2 Запорожская АЭС подключила энергоблок №2 после проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".



"Ведется набор мощности. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.



Во время длившегося 104 суток ремонта на энергоблоке выполнены запланированные регламентные и сверхрегламентные работы. В частности, проведен капитальный и средний ремонт основного и вспомогательного оборудования. Также выполнены мероприятия, запланированные в рамках реализации Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков АЭС.



В настоящее время в работе находятся 5 энергоблоков ЗАЭС. На энергоблоке №5 идут 222 сутки планового среднего ремонта.



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