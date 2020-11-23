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Европейский инвестиционный банк поможет восстанавливать Донбасс

23.11.20 10:16
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Европейский инвестиционный банк одобрил два важных для Украины кредитных проекта: "Программа восстановления" и "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение". Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов.

По его словам, общий объем кредитования составит 440 млн евро. Деньги планируется направить на развитие инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях и поддержку внутренне перемещенных лиц.

В частности на "Программу восстановления" будет выделено 340 млн евро. Средства пойдут на финансирование проектов по строительству и восстановлению общественных зданий, в том числе медицинских центров, государственных дорог и мостов, а также предоставления коммунальных услуг. Программа охватит не только указанные области, но и ряд смежных с ними, так как им нужна помощь, чтобы справится с постоянно прибывающими ВПО.

На "Восточную Украину" ЕИБ выделит 100 млн евро, эти средства пойдут на строительство и капитальный ремонт дорог регионального значения в Луганской области: Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск – Бахмут, Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово – Лисичанск, Н-26 Чугуев-Меловое. По замыслу авторов проекта, восстановление этих дорог поможет укрепить сельскохозяйственный потенциал региона.

"Восстановление инфраструктуры Донбасса имеет очень важное значение: наши люди с той стороны должны видеть, что украинская власть делает все возможное для нормализации жизни в регионе", - подчеркнул М.Магомедов.

МинПром

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