Инициатива ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов выглядит нелогично – Шпенов С учетом падения объемов железнодорожных перевозок, инициатива Мининфраструктуры ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов до 33 лет выглядит нелогично. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он напомнил, что за 10 месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом, объем перевозок упал на 4,3%, до 250,9 млн тонн. "Такой показатель не стал неожиданностью для экспертов, учитывая динамику падения ВВП, который за тот же период сократился на 3,5%. Отметим, что падение ключевых показателей происходит при фактическом отсутствии у правительства антикризисной экономической стратегии и растущих темпах заболевания населения вирусом COVID-19", - сказал нардеп.



Д.Шпенов также обратил внимание на то, что украинская промышленность показывает рекордные убытки: за первые шесть месяцев текущего года они превысили 40 млрд грн. Положительную динамику грузоперевозок может обеспечить только оживление экономики и рост промышленного производства. Однако ожидать этого раньше второго полугодия 2021 года, скорее всего, не стоит, уверен нардеп.



По мнению Д.Шпенова, введение ограничений по срокам эксплуатации может уже в 2021 году создать дефицит товарных вагонов в количестве 12 тыс единиц. Вслед за ним последует рост дефицита вагонов, цен на тих и тарифов на перевозки. Все это обернется дополнительными расходами для бизнеса, находящегося в тяжелой ситуации из-за карантинных ограничений.



"Поэтому власти важно воздерживаться от непродуманных административных решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния грузоотправители. Экономическая политика должна быть взвешенной: важно найти разумный баланс между необходимостью загрузить мощности наших вагоностроительных заводов и необходимостью закупать новые (или более новые) грузовые вагоны", - резюмировал политик.



МинПром



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