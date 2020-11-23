Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Инициатива ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов выглядит нелогично – Шпенов

23.11.20 09:58
печать
размер текста:

С учетом падения объемов железнодорожных перевозок, инициатива Мининфраструктуры ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов до 33 лет выглядит нелогично. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он напомнил, что за 10 месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом, объем перевозок упал на 4,3%, до 250,9 млн тонн. "Такой показатель не стал неожиданностью для экспертов, учитывая динамику падения ВВП, который за тот же период сократился на 3,5%. Отметим, что падение ключевых показателей происходит при фактическом отсутствии у правительства антикризисной экономической стратегии и растущих темпах заболевания населения вирусом COVID-19", - сказал нардеп.

Д.Шпенов также обратил внимание на то, что украинская промышленность показывает рекордные убытки: за первые шесть месяцев текущего года они превысили 40 млрд грн. Положительную динамику грузоперевозок может обеспечить только оживление экономики и рост промышленного производства. Однако ожидать этого раньше второго полугодия 2021 года, скорее всего, не стоит, уверен нардеп.

По мнению Д.Шпенова, введение ограничений по срокам эксплуатации может уже в 2021 году создать дефицит товарных вагонов в количестве 12 тыс единиц. Вслед за ним последует рост дефицита вагонов, цен на тих и тарифов на перевозки. Все это обернется дополнительными расходами для бизнеса, находящегося в тяжелой ситуации из-за карантинных ограничений.

"Поэтому власти важно воздерживаться от непродуманных административных решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния грузоотправители. Экономическая политика должна быть взвешенной: важно найти разумный баланс между необходимостью загрузить мощности наших вагоностроительных заводов и необходимостью закупать новые (или более новые) грузовые вагоны", - резюмировал политик.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:41
Sierra Metals нарастит мощности рудника в Перу
10:21
Запорожская АЭС запустила в работу энергоблок №2
10:16
Европейский инвестиционный банк поможет восстанавливать Донбасс
10:04
За 10 месяцев 2020 года производство алюминия выросло на 2,3%
09:27
Затопление шахт негативно влияет на окружающую среду
08:55
Металлургия Южной Кореи покажет худший результат за 4 года
08:20
Китай обгонит США по объемам нефтепереработки – прогноз
08:02
Вашингтон усиливает нажим на европейских строителей Северного потока - 2
20.11.20
18:05
Беларусь уведомила Россию о намерении повысить тариф на транзит нефти
17:47
Несмотря на вирус товарооборот розничной торговли Украины вырос на 15%
17:34
Нафтогаз плодит все новые структуры
17:13
Прибыль Металл Холдинг Трейд упала на 63,9%
17:11
Металлургия должна стать базовой отраслью в будущей экономике - Магера
16:50
Минэнерго уверяет, что веерных отключений энергии не будет
16:36
7,9% экспортеров и 18,9% импортеров Украины заявили о препятствиях в работе
16:19
Украина должна преодолеть зависимость от Беларуси в бензине и дизтопливе
15:53
Укрзализныця пообещала направить 450 млн грн на ремонт пассажирских вагонов
15:35
Украина втрое увеличила закупки газа в Польше
15:13
Частный инвестор хочет вложить 10 млн евро в литиевые месторождения Украины
14:49
За 9 месяцев ОГХК получила чистую прибыль в 424,4 млн грн
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!