Затопление шахт негативно влияет на окружающую среду Экологические проблемы Донбасса, усиленные кризисом, - это удар по всем сферам жизни. Именно поэтому вопрос экологической безопасности региона требует немедленного реагирования. Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.



Она напомнила, что смертность, обусловленная экологическим фактором, у нас в стране на уровне 67 на 100 тысяч населения, тогда как в Европе средний показатель - 20 смертей на 100 тыс. населения



"Экологические проблемы Донбасса, усиленные кризисом, - это удар по всем сферам жизни. Именно поэтому вопрос экологической безопасности региона требует немедленного реагирования", - уверена нардеп.



В.Гриб подчеркнула, что в случае затопления шахт произойдет подтопление окружающих территорий и проседание грунтов, и как следствие – поврежденные здания, коммуникации, включая подземные газопроводы, канализационные и водопроводные системы.



"Подтопление шахт ведет к загрязнению подземных и поверхностных вод железом, хлоридами, сульфатами, другими минеральными солями и тяжелыми металлами. Экологическая катастрофа в таких условиях неминуема! Я уже молчу о шахте "Юнкор" в Енакиево, где "зашита" ядерная капсула", - добавила она



"Казалось бы, в Украине законодательство было максимально приближено к европейскому, но, к сожалению, оно просто не выполняется! Экоинспекция, задача которой обеспечить выполнение закона, со своими функциями не справляется. Более того, она выписывает штрафы шахтам, у которых нет денег даже на зарплаты! Если мы действительно намерены предотвратить экологическую катастрофу на Донбассе, нам нужна экологическая стратегия, нужен план взаимодействия служб охраны окружающей среды, нужно определить источники финансирования экологических программ! Или мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами!", - заявила нардеп.



МинПром



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