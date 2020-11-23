Китай обгонит США по объемам нефтепереработки – прогноз

По оценкам агентства Bloomberg и опрошенных им аналитиков, пандемия COVID-19 "ускорила тектонический сдвиг в мировой нефтеперерабатывающей индустрии по мере роста спроса на пластик и топливо в Китае и остальной Азии, где экономики быстро восстанавливаются от пандемии", сообщает "Коммерсант".
В свою очередь, НПЗ в США и Европе борются с последствиями более глубокого экономического кризиса, а их экономики постепенно уходят от использования традиционного топлива, это может говорить о снижении спроса на нефть в долгосрочном периоде.
В качестве примеров таких изменений приводится недавнее закрытие крупного НПЗ Royal Dutch Shell в американской Луизиане и открытие крупного НПЗ китайской компании Rongsheng Petrochemical в провинции Чжэцзян. Сообщается, что этот проект лишь один из четырех новых китайских НПЗ совокупной мощностью 1,2 млн баррелей в день, что эквивалентно текущей мощности нефтепереработки на всей территории Великобритании.
"В ближайшее время Китай будет наращивать объемы своей нефтепереработки,— заявил в интервью агентству директор по анализу нефтеперерабатывающей индустрии консалтинговой компании Facts Global Energy Стив Сойер.— Такими темпами Китай обгонит США в ближайшие год или два".