Китай обгонит США по объемам нефтепереработки – прогноз По оценкам агентства Bloomberg и опрошенных им аналитиков, пандемия COVID-19 "ускорила тектонический сдвиг в мировой нефтеперерабатывающей индустрии по мере роста спроса на пластик и топливо в Китае и остальной Азии, где экономики быстро восстанавливаются от пандемии", сообщает "Коммерсант".



В свою очередь, НПЗ в США и Европе борются с последствиями более глубокого экономического кризиса, а их экономики постепенно уходят от использования традиционного топлива, это может говорить о снижении спроса на нефть в долгосрочном периоде.



В качестве примеров таких изменений приводится недавнее закрытие крупного НПЗ Royal Dutch Shell в американской Луизиане и открытие крупного НПЗ китайской компании Rongsheng Petrochemical в провинции Чжэцзян. Сообщается, что этот проект лишь один из четырех новых китайских НПЗ совокупной мощностью 1,2 млн баррелей в день, что эквивалентно текущей мощности нефтепереработки на всей территории Великобритании.



"В ближайшее время Китай будет наращивать объемы своей нефтепереработки,— заявил в интервью агентству директор по анализу нефтеперерабатывающей индустрии консалтинговой компании Facts Global Energy Стив Сойер.— Такими темпами Китай обгонит США в ближайшие год или два".



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