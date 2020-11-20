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Металлургия должна стать базовой отраслью в будущей экономике - Магера

20.11.20 17:11
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Новости об успешной разработке вакцины против COVID-19 дают основания полагать, что 2021 год принесет с собой надежду на скорое экономическое оживление. Самое время поговорить о том, какой будет экономика Украины в 2030 году, заявил народный депутат Сергей Магера.

"Если взять во внимание нынешние тенденции, то с большой долей вероятности можно предположить, что экономическое будущее мира будут определять такие отрасли, как альтернативная энергетика, технологии хранения электроэнергии, новые технологии скоростного транспорта. Все они являются металлоемкими. Другими словами, переход из настоящего в будущее потребует от человечества еще больше стали. По оценкам экспертов, к 2030 году только для "зеленого перехода" потребуется 300-400 млн тонн стали, или 15% от мирового потребления", - сказал он.

По мнению нардепа, украинской металлургии нужна новая стратегия развития. Однако придумать ее в отрыве от национальной экономической стратегии было бы недальновидно и малоэффективно, уверен он.

"Сегодня металлургия является базовой отраслью экономики. Она обеспечивает 12% ВВП и основную долю валютных поступлений в страну. Чтобы отрасль приумножила свой производственный потенциал нужны значительные инвестиции. Аналитики оценивают их 2,4 млрд долл. в год, в течение 10 лет. То есть, до 2030 года, чтобы металлургия оставалась базовой отраслью украинской экономки, в нее нужно вложить не менее 24 млрд долл. Одним из основных направлений инвестиций должна стать декарбонизация. Это позволит сохранить конкурентные позиции наших металлургов и создать новые рабочие места в смежных отраслях", - уверен С.Магера.

МинПром

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