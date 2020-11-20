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Несмотря на вирус товарооборот розничной торговли Украины вырос на 15%

20.11.20 17:47 , Бизнес Цензор
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Товарооборот розничной торговли Украины в октябре 2020 года увеличился на 15,2% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года в сопоставимых ценах, тогда как в предыдущем месяце рост составил 11,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в октябре по сравнению с сентябрем 2020 года розничный товарооборот вырос на 4,3%, передает Интерфакс-Украина.

В январе-октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот розничной торговли также увеличился на 7,6%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за десять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года зафиксирован в Киевской (на 17,2%), Запорожской (на 14,9%), Черниговской (на 13,5%), Волынской (на 13,2%), Кировоградской (на 11,5%), Хмельницкой (на 10,4%), Днепропетровской (на 9,5%) и Полтавской (на 9,3%) областях, а также в Киеве (на 8,7%).

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

МинПром

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