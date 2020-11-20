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Нафтогаз плодит все новые структуры

20.11.20 17:34 , uaprom.info
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Группа "Нафтогаз" создала новый бизнес-дивизион "Теплоэнергетика" — он будет отвечать за ТЭЦ, переданные от Фонда государственного имущества в управление компании, сообщает пресс-служба НАК.

Речь идет о тепловых электроцентралях в Новояворовске и Новом Роздоле (Львовская обл.).

Директором нового дивизиона назначен Виталий Щербенко, который до недавнего времени занимал должность директора по энергоэффективности и управления имуществом группы.

"Уже год ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле находятся в нашем управлении. За это время мы доказали, что такими объектами можно и нужно управлять эффективно, - сказал В.Щербенко. - Создание отдельного бизнес-дивизиона "Теплоэнергетика" доказывает, что мы стремимся сделать управление ТЭЦ, за которые отвечаем, максимально эффективным и планируем в дальнейшем развивать их, учитывая трансформацию группы в целом".

Дивизион будет заниматься операционной деятельностью ТЭЦ, участвовать в разработке оптимальной системы управления и штатной численности этих предприятий, разрабатывать стратегический план и программы их развития, контролировать достижение максимальных финансовых показателей, соблюдение законодательства и координировать взаимодействие ТЭЦ с органами исполнительной власти, регулятором и другими заинтересованными сторонами.

МинПром

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