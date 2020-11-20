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Минэнерго уверяет, что веерных отключений энергии не будет

20.11.20 16:50 , Косатка
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В Минэнерго рассказали, что в течение зимы 2020-2021 не планируются веерные отключения электричества. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на своей странице в Фейсбук.

"Минэнерго в очередной раз вынуждены опровергать информацию, которая распространена авторитетными СМИ, однако отнюдь не соответствует действительности. Факты ICTV утверждают, что "зимой украинская энергосистема может не справиться с ростом потребления электроэнергии, грозит веерными отключениями электричества". Минэнерго ответственно заявляет, что этой зимой никаких веерных отключений не будет. Украина входит в зиму с рекордными запасами топлива и имеющимися генерирующими мощностями", - указано в сообщении Минэнерго.

Ведомство заявило, что прогнозный баланс производства электроэнергии в год формируется на основании предложений самих генераций и подписывается их руководителями и, несмотря на пандемию и карантин, в апреле прогнозный баланс был пересмотрен и сокращено плановое производство электроэнергии, в частности для АЭС и ТЭС.

МинПром

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